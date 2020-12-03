الكمال: الحكومة تولي ذوي الاحتياجات الخاصة اهتماماً كبيراً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال، أن الحكومة تولي ذوي الاحتياجات الخاصة اهتماماً كبيراً، وتسعى لتسخير كافة الإمكانات المتاحة لتقديم الخدمات لهم.



وثمنت الكمال في بيان صحفي، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، العاملين على خدمة ورعاية ذوي الاعاقة من منظمات وموظفين وعاملين في كافة محافظات الجمهورية، لافتةً الى أن جهودهم محل تقدير وشكر من الحكومة.

وأوضحت أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن والتي اثرت على مجمل القطاعات العامة، اتت بتاثيراتها ايضاً على ذوي الاحتياجات الخاصة، الا ان الحكومة مستمرة في تقديم الدعم لهم وتعمل بالتنسيق مع المانحين والشركاء الدوليين لزيادة دعم ذوي الاعاقة والاهتمام باحتياجاتهم.

وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية الى ان الحكومة ملتزمة بالمواثيق والاتفاقيات الدولية فيما يخص ذوي الاحتياجات الخاصة واعدت استراتيجية عمل خاصة بذوي الاحتياجات.

وأهابت الكمال بالمانحين والشركاء الدوليين مساندة جهود الحكومة وتمويل ودعم البرامج والمشاريع بذوي الاحتياجات الخاصة.