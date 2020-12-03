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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمين محلي شبوة يطلع على برامج مركز التعليم المستمر بكلية المجتمع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
إطلع الامين للمجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشله، على البرامج التدريبية التي ينفذها مركز التعليم المستمر في كلية المجتمع بالمحافظة.
وأكد خلال زيارته للمركز على أهمية دور المركز في إكساب الشباب مهارات في المهن الحرفية المناسبة لسوق العمل والمساهمة للحد من البطالة في اوساطهم .. منوهاً بكثافة اقبال الشباب على المركز واستفادتهم من برامجه المهنية المتنوعة .
بدوره اكد عميد كلية المجتمع الدكتور محسن باحاج ،استئناف برامج التدريب بالمركز عقب توقفها بسبب جائحة كورونا .. مستعرضا نوعية برامج التي ينفذها المركز حاليا في مجالات اللغة الانجليزية والرخصة الدولية للحاسوب وصيانة الجولات .
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