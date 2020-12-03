تدمير مخزن أسلحة وعربات تابعة لميليشيا الحوثي في جبهة صرواح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تمكن أبطال الجيش والمقاومة الشعبية من تدمير مخزن سلاح وإحراق أطقم وآليات عسكرية أخرى تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة صرواح، غربي محافظة مأرب.



جاء ذلك في هجوم نفذه الجيش اليوم الخميس على مواقع إمداد وتسليح مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، في جبهة صرواح.

وأسفر الهجوم عن تدمير مخزن المليشيا وما بداخله من ذخائر وأسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة، وتدمير نقاط إمداد وتموين غذائية، واحراق ثلاثة اطقم وإعطاب مدرعة، كانت تحمل على متنها رشاش عيار 14.5 ملي روسي الصنع.