شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تكريم محافظ حضرموت لدعمه للاصلاحية المركزية بالمكلا وإنجاح برامجها التأهيلية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، وكيل مصلحة التأهيل والإصلاح بالجمهورية العميد محمد أحمد باحسين.

وتبادل المحافظ البحسني مع الوكيل باحسين، أوضاع الإصلاحية المركزية بالمكلا، وخطط تطويرها لتتبني أهداف إعادة تأهيل وتدريب السجناء ليصبحوا عناصر فاعلة في المجتمع. واستعرض وكيل مصلحة التأهيل والإصلاح نشاط المصلحة والدورات التي نفذت وطور التنفيذ، شاكراً جهود محافظ حضرموت في دعم الإصلاحية والاهتمام بالبنية التحتية وتوفير الدعم اللازم للأجهزة الأمنية كافة والإصلاحية على وجه الخصوص. وقدم وكيل المصلحة درع شكر لمحافظ حضرموت، عرفاناً لدوره في دعم الإصلاحية وتطويرها وإنجاح برامج التدريب والتأهيل للسجناء.

كانت هذه تفاصيل خبر تكريم محافظ حضرموت لدعمه للاصلاحية المركزية بالمكلا وإنجاح برامجها التأهيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.