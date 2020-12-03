شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الارياني يدين قصف مليشيا الحوثي لمجمع إخوان ثابت في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دان وزير الاعلام معمر الارياني واستنكر بأشد العبارات الجريمة الارهابية البشعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران، مساء اليوم، باستهدافها مجمع إخوان ثابت التجاري جنوب مدينة الحديدة بعدد من قذائف الهاون، والذي اسفر عن استشهاد خمسة من عمال المجمع وجرح اثناعشر آخرين.



واوضح وزير الاعلام، ان هذه الجريمة النكراء تأتي في ظل رفض مليشيا الحوثي السماح لنائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة دانييلا كروسلاك بزيارة المجمع التجاري، رغم وساطة المبعوث الاممي، في تحدي واستهتار غير مسبوق بالمنظمات والقرارات الدولية واتفاق ستوكهولم.

وطالب الارياني الامم المتحدة ومجلس الامن والمبعوث الخاص لليمن وبعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة، بموقف واضح وحازم من هذه الجريمة النكراء التي تضاف لمسلسل جرائم ميلشيا الحوثي الارهابية، واستمرار خروقاتها لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.