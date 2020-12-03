"ابن سينا النموذجية" بالمكلا تختتم انشطتها اللاصفية بمعرض الوسائل التعليمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020

الخليج 365 - المكـلا

اختتمت ثانوية ابن سينا النموذجية، بالمكلا صباح اليوم الخميس الموافق 3 ديسمبر/ كانون الأول، الانشطة اللاصفية التي اقامتها على مدار اسبوع وذلك في المعرض الخاص بالوسائل التعليمية.



ويأتي هذا الاختتام تتويجا للفعاليات، وبحضور الاستاذ سالم باعبد، رئيس قسم الوسائل بمكتب التربية والاساتذة علي احمد الصبان وعارف باشراحيل وعددا من المدرسين وطلاب الثانوية.

وطاف الاستاذ سالم باعبد في قاعات المعرض التي احتوت على عدد من نماذج الوسائل التعليمية وابتكارات متنوعة ضمت التجارب والحائطيات وعرض الدروس المحوسبة عن طريق شاشات الكمبيوتر التي قدمها طلاب الثانوية وأشرف عليها الاستاذ فهمي الحضرمي.

وعبر الاستاذ سالم باعبد في ختام زيارته للمعرض عن اعجابه بما تضمنه من عروضات وشروحات لنماذج الوسائل التعليمية التي عرضها مبدئا شكره لادارة الثانوية على حسن التنظيم والترتيب والاعداد والتهيئة للمعرض رغم قصر الفترة الزمنية.

وكانت ثانوية ابن سينا قد دشنت انشطتها اللاصفية الاسبوع الماضي بتنفيذ عدد من الفعاليات والمناشط الرياضية والمسابقاتية ابرزت كثير من المواهب والطاقات الواعدة.