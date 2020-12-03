البحسني يفتتح مشروع محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بمنطقة ثلة بمدينة المكلا، مشروع محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 537 كيلو واط لحقل آبار ثلة، بكلفة 700 ألف دولار، بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.



ويعد المشروع أكبر وأول مشروع من نوعه في اليمن، يسهم في حل مشكلة وقود الديزل وتقليل الاستهلاك من الطاقة الكهربائية بما يوازي نصف ميقا واط يومياً.

ويحتوي على 1360 لوح شمسي، لضمان استمرارية التشغيل على مدار 24 ساعة، وتوفير ما نسبته 40% من الطاقة ووقود الديزل.

وتعمل المحطة بنظام تحكم (hybrid system) يجمع بين الطاقة الشمسية والكهرباء العامة ومولدات الديزل، وتعمل بصورة اوتوماتيكية وتقوم بتحويل الفائض من الطاقة الشمسية إلى شبكة الكهرباء العامة.

وأكد محافظ حضرموت حرص قيادة السلطة المحلية على تنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي يعد المشروع الأكبر والنموذجي على مستوى الجمهورية من حيث جودة الأداء والتنفيذ، مشيراً إلى أهمية توفير الطاقة الكهربائية ووقود الديزل، وتوجيه الطاقة نحو المواطنين، ووجه المحافظ البحسني المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي باعتماد تشغيل جميع حقول الآبار بالطاقة الشمسية الحديثة.

وتقع محطة ثلة للطاقة الشمسية شرق مدينة المكلا، وتعمل على توليد الكهرباء لضخ مياه الشرب لعدد 10 آبار للمياه تابعة للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت.

رافق محافظ حضرموت، عضو مجلس النواب الشيخ محمد بن مالك، ووكلاء المحافظة والوكلاء المساعدون، وعدد من المستشارين، ومدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت المهندس وهيب غانم، ومديري المكاتب التنفيذية بالمحافظة.