- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يفتتح مشروع محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بمنطقة ثلة بمدينة المكلا، مشروع محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 537 كيلو واط لحقل آبار ثلة، بكلفة 700 ألف دولار، بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.
ويعد المشروع أكبر وأول مشروع من نوعه في اليمن، يسهم في حل مشكلة وقود الديزل وتقليل الاستهلاك من الطاقة الكهربائية بما يوازي نصف ميقا واط يومياً.
ويحتوي على 1360 لوح شمسي، لضمان استمرارية التشغيل على مدار 24 ساعة، وتوفير ما نسبته 40% من الطاقة ووقود الديزل.
وتعمل المحطة بنظام تحكم (hybrid system) يجمع بين الطاقة الشمسية والكهرباء العامة ومولدات الديزل، وتعمل بصورة اوتوماتيكية وتقوم بتحويل الفائض من الطاقة الشمسية إلى شبكة الكهرباء العامة.
وأكد محافظ حضرموت حرص قيادة السلطة المحلية على تنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي يعد المشروع الأكبر والنموذجي على مستوى الجمهورية من حيث جودة الأداء والتنفيذ، مشيراً إلى أهمية توفير الطاقة الكهربائية ووقود الديزل، وتوجيه الطاقة نحو المواطنين، ووجه المحافظ البحسني المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي باعتماد تشغيل جميع حقول الآبار بالطاقة الشمسية الحديثة.
وتقع محطة ثلة للطاقة الشمسية شرق مدينة المكلا، وتعمل على توليد الكهرباء لضخ مياه الشرب لعدد 10 آبار للمياه تابعة للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت.
رافق محافظ حضرموت، عضو مجلس النواب الشيخ محمد بن مالك، ووكلاء المحافظة والوكلاء المساعدون، وعدد من المستشارين، ومدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت المهندس وهيب غانم، ومديري المكاتب التنفيذية بالمحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر البحسني يفتتح مشروع محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.