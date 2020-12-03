البحسني يفتتح مشروع إزاحة واستبدال خطوط المياه جوار جوله الكتاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، مشروع إزاحة واستبدال خطوط المياه جوار جوله الكتاب، بكلفة 200 ألف دولار، بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة، ضمن احتفالات بلادنا بالذكرى الـ 53 للاستقلال الوطني الـ30 من نوفمبر.



واشتمل المشروع على تحويل خط المياه بجانب جولة الكتاب بديس المكلا من الخط القديم إلى خط جديد بقطر 400‪ م، وعمل 3 شبكات للربط بقطر 160‪م، بإجمالي اطوال 400 متر طولي.

واستمع المحافظ البحسني، من مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت المهندس وهيب غانم، إلى سير العمل في مشروع الصرف الصحي بجانب جولة الكتاب الذي بلغت نسبة الإنجاز في تنفيذه 40 %، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال الثلاثة الأشهر القادمة.

وبإفتتاح مشروع استبدال خطوط المياه أصبح ممكناً للمقاول البدء في إنجاز أعمال الطرقات بجولة الكتاب، وهو مشروع حيوي ينتظره أبناء مدينة المكلا.