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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صندوق رعاية وتأهيل المعاقين ينظم حفل بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاعاقة بعدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
نظم صندوق رعاية وتأهيل المعاقين اليوم بعدن، حفل بمناسبة اليوم العالمي والعربي للأشخاص ذوي الاعاقة، بمشاركة عدد من الجمعيات والمؤسسات الخاصة بذوي الاعاقة.
وفي الحفل أشار المدير التنفيذي للصندوق محمد الشاعري، أن الاحتفال باليوم العالمي بذوي الاحتياجات الخاصة يهدف إلى تسليط الضوء على ضرورة العمل المشترك لتطوير القواعد والمعايير الدولية بالمشاريع والأنشطة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.. مبينا أن الصندوق يعمل على تحسين مستويات الخدمات التعليمية والصحية والتأهيل والتدريب للأشخاص ذوي الاعاقة، حيث بلغ عدد الطلاب للعام الدراسي 2019 - 2020 حوالي 548 طالب وطالبة من محافظات عدن ، لحج ،أبين ، شبوة والضالع.
وأكد الشاعري انه سيتم اعتماد تعاقدات جديدة في الجمعيات خلال العام القادم 2021 بحوالي 88 متعاقد بمبلغ سنوي يقدر بـ 23 مليون ريال، واعتماد زيادة بالنفقات التشغيلية للجمعيات بواقع 50%.
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