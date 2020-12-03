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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ شبوة يشدد على سرعة تنفيذ المسح الميداني لمدينة حبان التاريخية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
شدد محافظ شبوة، محمد صالح بن عديو، على سرعة تنفيذ المرحلة الاولى من عملية المسح الميداني لمدينة حبان ومعالمها التاريخية البارزة.
جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الخميس، بمدير عام فرع الهيئة العامة للمحافظة الدكتور محمد السدلة .. مؤكداً على أهمية توثيق المعالم التاريخية للمدينة بشكل رسمي وقانوني وابراز التراث المعماري الاصيل لها و اعداد قاعدة بيانات لمعالمها البارزة .
من جانبه اكد الدكتور محمد السدلة الشروع باعداد وتجهيز فريق المسح الذي سيعمل على وضع آليات المخططات الهندسية المناسبة للحفاظ على معالم المدينة وارثها المعماري الجميل .
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