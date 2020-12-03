وساطة قطرية لتشكيل تحالف حوثي إخواني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020

الخليج 365 - متابعات

تحدثت صحيفة "عكاظ" السعودية نقلا عن مصادر يمنية عن وجود اتصال بين قيادات إخوانية تتخذ من الدوحة وتركيا مقراً لها ومليشيا الحوثي بوساطة قطرية لعقد اتفاقات وتحالفات جديدة.



وأضافت أن "ما يؤكد معلومات المصادر ما نشره ناشطون يمنيون عن تلقي قيادات إخوانية دعوة للعودة إلى العاصمة عبر وسيط قطري، من بينهم ما أعلن عنه أنيس منصور من تلقي القيادات الإخوانية دعوات من زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي بالعودة إلى صنعاء، وكانت وسائل إعلامية يمنية أكدت وصول القيادي الإخواني راشد القاعدي إلى صنعاء قادماً من مأرب، ووفقاً لموقع إخباري يمني فإن القاعدي أرسل كموفد لمعرفة مدى مصداقية الحوثيين في التزاماتهم للجانب القطري".

وكان القيادي المؤتمري، الذي انحاز لإخوان تركيا، في منشوراته أخيراً، ياسر اليماني، قد كشف عن تلقيه دعوة من زعيم الحوثيين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يبدو أن "إخوان اليمن"، خصوصاً أولئك الذين يتخذون من أنقرة والدوحة مقراً لهم، في طريقهم إلى إعلان الولاء لمليشيا الحوثي الانقلابية، إذ ظهر أنيس منصور في فيديو، يتقرب فيه من المليشيا الإرهابية ويطالبها السماح له بالعودة إلى صنعاء.

وحظي الفيديو، الذي نشره أنيس في تويتر، بترحيب من قيادات حوثية كبيرة بينها محمد البخيتي ونائب وزير الخارجية في حكومة الانقلاب حسين العزي، ما يشير إلى وجود اتصالات بين الطرفين خصوصاً بعد استضافة قنوات إخوانية لقيادات حوثية وتغطية فعاليات المليشيا في صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية.