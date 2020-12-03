شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة تدخلات الوكالة اليمنية في حضرموت الوادي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 إطلع وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات وادي حضرموت والصحراء عصام الكثيري اليوم ، على تدخلات الوكالة اليمنية الدولية كوسيط بين المنظمات الدولية المانحة لسد أهم الاحتياجات التي تتطلبها مجالات الصحة التربية والتمكين الاقتصادي .

وتعرف الكثيري ، من فريق الوكالة برئاسة الدكتور مجاهد مرجان، على أهم المشاريع التي نفذتها الوكالة، وخاصة أنشطتها أثناء جائحة كورونا . واكد الوكيل استعداد السلطة المحلية لتقديم كافة التسهيلات للوكالة لتقدم تدخلاتها الانسانية في مديريات وادي حضرموت والصحراء.

كانت هذه تفاصيل خبر مناقشة تدخلات الوكالة اليمنية في حضرموت الوادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.