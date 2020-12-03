مستشفى في إب يتوعد مريضة وابنها بالطرد بعد اكتشاف "قماش" تركوه بداخلها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020

الخليج 365 - إب

توعدت مستشفى في محافظة إب مريضة وابنها بالطرد والمنع من العلاج بعد أن تركوا في داخلها شاش جراحة.



وقال مصدر حقوقي إن مريضة تدعى سلامة صالح عبده من وصاب السافل أجرت عملية جراحية في مستشفى الرجاء بالمحافظة قبل أيام، لكن الأطباء تركوا شاش جراحة داخل بطنها.

وبحسب إبراهيم حمود عسقين الناشط الحقوقي في المحافظة فإن مضاعفات شديدة بعد العملية دفعت المريضة لإجراء كشافة جديدة فتبين وجود شاش كبير داخل بطنها عند أمعائها.

وقال عسقين إن المريضة عادت إلى مستشفى الرجاء لاستخراج الشاش، لكن مضاعفات شديدة في الأمعاء تسبب بها الشاش أصابت المريضة بآلام أخرى.

وأشار إلى أن المستشفى هددت المريضة بالطرد وابنها من المستشفى نتيجة استضعافهم وعدم وقوف أحد معهم.

تأتي الحادثة بعد أيام قليلة من بتر أحد الجراحين عضو طفل رضيع بدلا من ختانه.