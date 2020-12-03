ولادة طفل بأربع أرجل وحوضين بساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020

الخليج 365 - عبدالله محسن الشادلي

ولد صبي بأربع أرجل وحوضين من دون أعضاء تناسلية في مدينة المكلا، بساحل محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن، قبل أيام.



ووصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي حالة الطفل بأنه ”معجزة الله“، كونها خارجة عن المألوف بالنسبة لهم.

وسيحتاج الصبي الذي لم يكشف عن اسمه إلى إجراء عملية جراحية في الخارج، وفق ما أكده الدكتور الجراح بمستشفى حضرموت الحديث، أحمد باخلعة.

ويبدو أن حالة الصبي النادرة ناتجة عن توأم طفيلي، إذ يعلق جزء من التوأم الملتصق الذي لم يتطور بشكل كامل إلى جنين.

وأظهرت الصورة الحالة النادرة التي تحدث للمرة الثانية في محافظة حضرموت اليمنية، اذ ولد توأم آخر ملتصق الرأس في سيئون هذا العام.

ونقلت أسرة الطفل، الصبي للمستشفى للنظر في حالته؛ لكن الطبيب الجراح أكد احتياجه للنقل للخارج.

كما تفاجأ الطبيب برؤية ما حدث، وقال إن الصبي سيحتاج إلى نقله للخارج لتلقي العلاج.

هذا ولم يكشف الأطباء عن سبب حالة الجنين، ولكن يبدو أنه ناتج عن توأم طفيلي، ففي هذه الحالة النادرة، قد تبقى الأجزاء غير المتطورة من التوأم في الطفل عند ولادته، وعادة ما يتطلب عملية جراحية لإزالة النمو الزائد.