اليمن ضمن صدارة قائمة أخطر الأماكن على وجه الأرض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد تقرير لشركة الاستغاثة الدولية، أن اليمن تحتل موقعاً متصدراً في قائمة أخطر الأماكن على وجه الأرض، من حيث الأمن والسلامة للمسافرين.



وبينت الشركة، وهي متخصصة في الخدمات الأمنية، ومقرها سنغافورة، أن اليمن ضمن أخطر ست دول على وجه الأرض.

واستندت الشركة في تقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، الى عدة عوامل بينها التهديدات الأمنية والسياسية والوضع الاجتماعي والوضع الصحي لهذه البلدان.

ونشرت الشركة خريطة تفاعلية سنوية تُظهر الأماكن التي من المرجح أن يواجه فيها المسافرون مخاطر أمنية بناءً على تهديد العنف السياسي والاضطرابات الاجتماعية والجرائم العنيفة.

وتضمنت القائمة أيضاً البلدان التي لا توفر نظاماً صحياً مناسباً ويوجد بها خطر عالٍ من الوقوع في مشاكل طبية، وجاءت على رأسها اليمن وليبيا وكوريا الشمالية وجنوب السودان