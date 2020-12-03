قوات الجيش تسيطر على 5 قرى في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ مأرب

تمكنت القوات الحكومية، الخميس 3 ديسمبر /كانون الأول 2020، من السيطرة على خمس قرى ومواقع في الجدعان والمخدرة ورغوان بمحافظة مأرب.



وذكرت مصادر محلية، إن القوات الحكومية نفذت هجوماً واسعاً في جبهات المخدرة والجدعان وتمكنت من السيطرة على أكثر من خمس قرى ومناطق.

وتابعت المصادر، إن الهجوم لا يزال مستمراً حتى كتابة الخبر في الخامسة و40 دقيقة.

وفي رغوان، تمكن أفراد القوات الحكومية من السيطرة على سلسلة جبلية مطلة على وادي السلام، بعد إجبار الحوثيين على الفرار بعد اشتداد المعارك