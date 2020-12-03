80 خرقاً لمليشيا الحوثي في مناطق متفرقة بالحديدة خلال 12 ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ الحديدة

ارتكبت مليشيات الحوثي، الخميس 3 ديسمبر /كانون الأول 2020م، 80 خرقاً وانتهاكاً للهدنة الأممية في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة في الـ 12 ساعة الماضية.

وذكر مصدر عملياتي، أن القوات المشتركة رصدت 80 خرقاً حوثياً للهدنة الأممية في التحيتا وحيس والجبلية والدريهمي ومدينة الحديدة.

ووفق المصدر تمثلت الخروقات في عمليات قصف واستهداف على الأحياء السكنية بقذائف الهاون الثقيل وسلاح م.ط عيار 23 وأسلحة معدل البيكا وسلاح الدوشكا والأسلحة القناصة.

وفي وقت سابق اليوم رصدت القوات المشتركة تحليق 3 طائرات مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي في أجواء منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا