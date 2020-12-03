مقتل شخص وإصابة آخرين خلال اشتباكات بين حملة أمنية ومسلحين بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قتل مُسلح، وأصيب مساعد ضابط، و3 جنود، في مدينة تعز، في اشتباكات وقعت بين حملة أمنية ومسلحين خارجين عن القانون.



وذكر مصدر أمني، أن عصابة مسلحة بقيادة شخص يدعى عماد عبد الجبار الخليدي، وهو جندي في اللواء 17 مشاة، وأحد المطلوبين أمنياً على ذمة قضايا جنائية، أطلقوا النار، مساء أمس الثلاثاء على طقم أمني تابع لإدارة أمن مديرية المظفر، وسط المدينة، يستقله ضابط وعدد من الجنود، أثناء محاولتهم منع استحداث بناء يقوم به أفراد العصابة المسلحة في منطقة "الحصب"، بناءً على أوامر من النيابة.

وأوضح المصدر، أنه قبل وصول الطقم الأمني إلى مكان البناء المخالف للقانون، تعرض لإطلاق نار من سلاح رشاش من على متن سيارة عسكرية "طقم"، وأسلحة خفيفة، ما أدى إلى إصابة ضابط مساعد الطقم الأمني وجنديين عليه، إصابة أحدهما خطرة.

وبين المصدر، أنه تم إسعاف الضابط المساعد والجنديين المصابين إلى مستشفى الثورة لتلقي العلاج.

ولفت المصدر أنه تم إنزال حملة أمنية إلى مكان الجريمة، فاشتبكت الحملة الأمنية مع المسلحين، ما أدى إلى مقتل مسلح يدعى محمد عبد الجبار الخليدي، وهو شقيق عماد الخليدي المطلوب أمنياً بأوامر قهرية من النيابة لارتكابه جرائم جنائية سابقة، إضافة إلى إصابة جندي من أفراد الحملة الأمنية، فيما لاذ بقية أفراد العصابة المسلحة بالفرار.