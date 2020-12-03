شكرا لبحثكم عن خبر إختفاء فتاتين بحوطة لحج في ظروف غامضة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أبلغت إدارة أمن محافظة لحج، عن اختفاء فتاتين في ظروف غامضة بمدينة الحوطة ، وسط مخاوف من عودة حوادث إختطاف الفتيات إلى المدينة.

وقال مصدر مسؤول في ادارة امن لحج، رفض الكشف عن هويته، ان أسرة الفتاتين ابلغت ادارة الامن في مدينة الحوطة بأن " أ ، أ ، ب " 18 عاما و" ج ، ق " 18 عاما عن اختفاء ابنتيهما عقب خروجهما ظهر امس الأربعاء من منزليهما وسط منطقة الدباء بمدينة الحوطة، بينما كانتا ذاهبتين إلى المدرسة بالزي المدرسي.

وبحسب المصدر الأمني فإن شرطة الحوطة بلحج تلقت بلاغا يفيد باختفاء الفتاتين منذ ظهر اليوم وحتى الساعة.

وطالب المصدر الأمني كل من تتوفر لديه معلومات عن الفتاتين الاتصال على هاتف عمليات أمن الحوطة : 502785

ولم ترد معلومات حتى الان عن الحادثة التي لم تتجاوز الـ 24 ساعة من اختفاء الفتاتين ، وسط تكتم شديد، بإنتظار نشر تصريح رسمي من ادارة أمن محافظة لحج حول هذه الواقعة لإضفاء الرسمية عليها و توضيح ملابساتها.