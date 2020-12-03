شكرا لبحثكم عن خبر وزير ”مؤتمري” بحكومة الحوثيين يحذر طارق صالح من اجتياح صنعاء ويكشف عن الموعد تلميحا والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - وجه وزير "مؤتمري" بحكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها، اليوم الأربعاء، تحذيرا للعميد الركن طارق صالح من اجتياح صنعاء.

والمح القيادي المؤتمري، والمعين وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي بالحكومة غير المعترف بها، حسين حازب، في نشر على صفحته بالفيسبوك، أطلع عليه " المشهد اليمني "، الى موعد المعركة قائلا: " سنة 2020 وما بعدها لا يمكن تكون لكم ولا لغيركم!"؛ في إشارة إلى أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذين يستعدون لمساندة العميد طارق في إحياء انتفاضة الثاني من ديسمبر ضد مليشيا الحوثي.

وأضاف حازب: توقفوا وحافظوا على مكانتكم وتاريخكم عند الجميع ولا تنحازوا إلى فئة أو ..أو... ولا تتصدروا أي موقف.!؟ واعيدوا القراءة بانفسكم وليس بمعاونيكم أو المطبلين وماسحين الجوخ ..لكل المحطات والمراحل والاشخاص والمواقف وانظروا ما حولكم، ولا تضيعوا إمكاناتكم لمن لم يفيدوا من سبقكم فما أضاع ملككم غير المستفيدين والمقربين منكم ومن أثروا وكبروا في عهدكم، وهذه السنة 2020 وما بعدها لا يمكن تكون لكم، ولا لغيركم مثل 2010 وما قبلها!.

وتابع: فالدنيا دارت وتدور والخلود لله ولكل زمن رجاله، والذي أعطى هو الذي نزع سبحانه وتعالى، ولا تهدموا ما بنيتم أو بُنِي في عهدكم، وما تم في عهدكم لم يعد حفظه من شانكم سواء إيجابي أو سلبي فهو عهدة ومسؤولية القيادة التي أعطاه الله ما نزعه عنكم كناموس الهي؛ في مجاملة وتملق واضح للمليشيا.

وأردف: ولكم في تاريخ من كان مثلكم اكبر عظةٍ وعبرة، ومن يدفعكم أو يدفع لكم ليجعل منكم رمزا أو واجهة لمشروعه سيقضي على إرثكم واسمكم وعلاقاتكم بالناس وعليكم في نهاية المطاف.!؟

يأتي ذلك في ظل استعدادات عسكرية لتحرير محافظات البيضاء والضالع وإب وذمار، تمهيداً لدحر المليشيا المدعومة من إيران وتحرير العاصمة صنعاء.