شكرا لبحثكم عن خبر وفاة وإصابة تسعة أشخاص جلهم من أسرة واحدة بحادثين مروعين بمحافظة عمران والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، اليوم الاربعاء، بوفاة وإصابة تسعة أشخاص جلهم من أسرة واحدة بحادثين مروعين بمحافظة عمران.

وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن الحادث الأول وقع على خط ذيفان صنعاء، والذي أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة نقلوا على إثرها إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات صنعاء الليلة الماضية.

وبينت المصادر بأن سيارة صالون دهست الركاب الستة الذين كانوا على متن سيارة تاكسي كورولا، وجميعهم من أسرة واحدة بمديرية خمر.

وفي ذات السياق، أشارت المصادر إلى أن حادث مروري مروع أدى الى وفاة ثلاثة شبان من قبيلة الشعاوثة، والقحمي و الظاجر، عزلة بني عرجلة، مديرية صوير.

ولفتت المصادر إلى أن سيارة شاص يقودها أحد المقاوتة بسرعة جنونية، دهستهم ما أدى إلى وفاتهم على الفور، قبل يومين.

وتحصد الحوادث المرورية أرواح المواطنين بشكل شبه يومي في معظم المحافظات اليمنية.

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