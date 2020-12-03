شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة الشرعية حل الأزمة اليمنية يعتمد على ثلاث مسائل والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الأربعاء، أن حل الأزمة في البلاد، يعتمد على ثلاث مسائل، محملة مليشيات الحوثي المدعومة من إيران مسؤولية الحرب والمآسي.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية محمد الحضرمي خلال مشاركته عبر الاتصال المرئي، في منتدى روما لحوارات المتوسط في نسخته السادسة المنعقد حالياً في العاصمة الإيطالية روما ويستمر حتى الرابع من ديسمبر الجاري، وفق وكالة الأنباء سبأ.

وقال الحضرمي، إن إطالة أمد الحرب في اليمن سينعكس سلبا على المنطقة نظرا للموقع الجغرافي الاستراتيجي لليمن، مشيرا الى الترابط بين الوضع في اليمن وأمن منطقة الخليج.

وأضاف الحضرمي، أن حل مشكلة اليمن يعتمد على ثلاث مسائل وهي "عدم تصوير اليمن كمجرد أزمة إنسانية، وإلزام إيران بتغيير سياستها والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لليمن، وانهاء الانقسام الداخلي وتنفيذ اتفاق الرياض".

وأكد وزير الخارجية، أن الحكومة الشرعية منفتحة وتتعامل بمرونة مع الجهود والدعوات الأممية والدولية لإنهاء الحرب واحلال السلام .. محملاً ميليشيا الحوثي الانقلابية مسؤولية ما يجري في اليمن من حرب ومآسي.