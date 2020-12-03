المشتركة تحبط محاولة تسلل حوثية في حيس جنوبي الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020
الخليج 365 ـ الحديدة
تمكنت القوات المشتركة، الخميس 3 ديسمبر /كانون الأول 2020، من إحباط محاولة تسلل لمليشيات الحوثي، في حيس جنوبي الحديدة، وتكبيدها خسائر فادحة.
وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، أن المليشيات الحوثية دفعت بمجاميع مسلحة من عناصرها للتسلل صوب مواقع القوات المشتركة المرابطة في الخطوط الأمامية غرب حيس، تمكنت الأخيرة من رصدها والتعامل معها بقوة وحزم.
وتابعت المصادر أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين القوات المشتركة وعناصر المليشيا الحوثية استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة والقذائف
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