 البحسني يطمئن على صحة المناضلين خالد محمد عبدالعزيز وأحمد كندسة العولقي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اطمأن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، على صحة المناضلين خالد محمد عبدالعزيز وأحمد كندسة العولقي.



ونقل المحافظ البحسني خلال الزيارة التي قام بها لمنزليهما بالمكلا، تحيات فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي، للمناضلين عبدالعزيز وكندسة بمناسبة الذكرى الـ53 للاستقلال الوطني المجيد الـ30 من نوفمبر.

وثمن محافظ حضرموت التضحيات الجسام لمناضلي الثورة من أجل نيل التحرير والاستقلال، مؤكداً أن هذه الزيارات للمناضلين تأتي للاطمئنان على صحتهم وتهنئتهم بعيد الاستقلال، وتذكير الأجيال بتضحياتهم في سبيل الحرية والكرامة.

وأعرب المناضلان خالد عبدالعزيز وأحمد كندسة عن تقديرهما العالي للجهود التي يبذلها المحافظ البحسني في سبيل تطوير وتنمية المحافظة، معبرين عن شكرهما وتقديرهما للزيارات التي تقوم بها قيادة السلطة بالمحافظة للمناضلين بهدف الاطمئنان على صحتهم وتلمس أوضاعهم.

رافق محافظ حضرموت، عضو مجلس الشورى محمد عبدالله الحامد، ومستشار المحافظ الدكتور خالد يسلم بلخشر.