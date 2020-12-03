شكرا لبحثكم عن خبر رئيس مجلس النواب ”البركاني” يثير جدلا واسعا بتهنئته لدولة الامارات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أثارت تهنئة رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني لدولة الامارات بمناسبة يومها الوطني جدلا واسعا لدى مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعث البركاني برقية تهنئة إلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الامارات صقر غباش، هنأه فيها بمناسبة الذكرى الـ 49 لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وقال رئيس مجلس النواب في البرقية "يشرفني أن أبعث إليكم بإسمي وزملائي أعضاء مجلس النواب ولشعب دولة الإمارات وقيادته الحكيمة بأصدق آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية لبلدكم الشقيق وهي تهنئة مستحقة في هذه المناسبة العظيمة علينا جميعا".. مشيراً إلى ما تشكله هذه المناسبة من أمل لأمتنا العربية بالوحدة ولم الشتات ونبذ الفرقة وتعزيز مداميك العمل القومي .

واضاف "ان اخوانكم اليمنيين ليقدرون لدولتكم وقيادتها منذ اعلان قيامها وحتى اليوم المواقف النبيلة سواء من خلال الرعاية لليمنيين على ارضها او ما قدم في مجال التنمية والبناء والتطور على الارض اليمنية وتوج بالنجدة في مواجهة المشروع الايراني والانقلاب الحوثي واختلاط الدم الاماراتي بالدم اليمني وما قدمته الإمارات وتحملته من خلال مشاركتها في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لخير شاهد على نبل المواقف وصدق التوجه ورقي الاخوة وتميزها وصدق الانتماء العربي والبعد القومي وسيخلده التاريخ" .. متمنياً للإمارات مزيداً من التطور والنهوض والقدرة بدعم اشقاءها على تجاوز محنتها وما ألم بها.