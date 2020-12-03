شكرا لبحثكم عن خبر طارق صالح للإمارات : " الإخوة والسند " والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قال قائد المقاومة الوطنية العميد طارق صالح أن دولة الامارات "أنجزت بالاتحاد تجربة تشكل مفخرة وطنية قومية واسلامية"

وأَاف في تغريدة على حسابه في تويتر رصدها المشهد اليمني "واليوم قال الشيخ محمد(يقصد ولي عهد أبو ظبي) : وحدتنا سياجنا، وشعبنا ثروتنا والعلم طريقنا"

وتابع "باسمي وكل قيادات وأفراد المقاومة الوطنية أهنئ الامارات علم الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا"

ووصف طارق دولة الامارات بـ "الاخوة والسند"

وتشهد دولة الامارات اليوم احتفالات رسمية وشعبية بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويجدر الاشارة إلى دولة الامارات تدعم بالمال والسلاح قوات طارق صالح المتواجدة حاليا في جبهة الساحل الغربي والتي تمتد على طول الشريط الساحلي من الحديدة إلى باب المندب.