شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تعلن حل شركة النفط اليمنية وتأسيس كيان جديد "تفاصيل" والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - بدأت مليشيا الحوثي الحوثي إجراءتها لتأسيس كيان جديد لادارة الموارد النفطية والمعدنية، بدلا عن شركة النفط الحكومية القائمة وفقا لوكالة سبأ التابعة لامليشيا.

وحسب المشروع، ستضم الشركة المقترحة "كافة القطاعات النفطية الحكومية، والقطاع الخاص، والمواطنين".

وقالت المليشيا في اجتماعها اليوم أن الشركة ستمثل نقلة نوعية في قطاع التعدين واستخراج الثروة المعدنية وقيمة مضافة في الاقتصاد القومي.

وأكد وزير النفط والمعادن في حكومة الحوثيين غير المعترف بها ، أن هذه الشركة تأتي في إطار توجيهات زعيم المليشيا للاستثمار في الجانب المعدني .

وتسعى مليشيا الحوثي إلى خصخصة الشركات الوطنية التابعة للدولة لأفراد تابعين لها أو على الأقل موالون للجماعة.

واتخذت المليشيا الحوثية خطوات غير مسبوقة منذ وصول السفير الإيراني إلى صنعاء مما يعكس التوجيهات الإيرانية الواضحة للجماعة.