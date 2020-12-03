شكرا لبحثكم عن خبر فرنسا: هذه الدولة تقف وراء هجمات الحوثيين على السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - مع استمرار الضربات الحوثية باتجاه المملكة العربية السعودية اتهمت الخارجية الفرنسية في بيان لها طهران بالوقوف خلف الهجمات التي تنفذها مليشيا الحوثي على السعودية معتبرة انها هجمات إيرانية بالوكالة.

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، إن هجمات الحوثيين على السعودية تناقض القانون الدولي.

وأضافت: أن الحريق الشامل في المنطقة لن يكون في صالح أحد.

وفي 23 نوفمبر الماضي، أعلنت مليشيا الحوثي استهداف محطة لتوزيع المنتجات البترولية في مدينة جدة، بصاروخ مجنح، قالت السلطات السعودية إنه أدى إلى نشوب حريق في أحد الخزانات من دون إصابات.

وقال التحالف الذي تقوده السعودية إن إيران زوّدت الحوثيين بأسلحة نوعية مثل الصواريخ المجنحة (كروز) والطائرات المسيرة المفخخة.