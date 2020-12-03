شكرا لبحثكم عن خبر بعد ان جندهم الحوثي.. كتيبة من المجندين الأطفال ‏يشيعون صديقهم "فيديو" والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - شيعت كتيبة من المجندين الاطفال الذين جندتهم ميليشيا الحوثي صديقهم طفل مجند بعد ان قتل في جبهات مأرب.

ويظهر في فيديو بثته قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي مجموعة من المجندين الاطفال يقفون بجانب صورة صديقهم القتيل الطفل سامي العرشي -13- عاما الذي قتل في معارك مأرب, في مشهد يعكس سياسة الحوثي لاستخدام الأطفال كوقود في خدمة مشروعه التوسعي الطائفي.

وفتحت المليشيا الحوثية عشرات المعسكرات لتجنيد لأطفال ابتداء بدورات طائفية ثقافية ثم دورات عسكرية مستعجلة ليتم إرسالهم إلى محارق الموت.

وشيعت المليشيا الحوثية منذ بداية الحرب الألاف من الأطفال الذي قتلوا وهم يقاتلون في صفوف المليشيا.