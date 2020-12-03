شكرا لبحثكم عن خبر نجل "علي عبد الله صالح" ينشر الرسالة الأخيرة لوالده ويتعهد بمواصلة المشوار والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - نشر خالد علي نجل الرئيس السابق " علي عبدالله صالح " الرسالة الأخيرة لوالده والتي قالها , عندما كان يتعرض للقصف في بيته بصنعاء من قبل مليشيا الحوثي .

ونصا جاءت الرسالة كما نشرها خالد على صفحته بالفيسبوك :" أعاهدك أيها الشعب أني كما كنت خادماً لك سأظل خادماً لك إذا كتب الله لي السلامة والحياة، وإذا كتب الله لي الشهادة فالحمدلله رب العالمين أني القى ربي في منزلي هذا الذي يقصف في هذه الأثناء، فأحمد الله أني نلت هذه الشهادة في منزلي وموطني..! تحية لك أيها الشعب وداعاًً".

وتعهد خالد بمواصلة درب أبيه في المبادئ التي رسمها أبيه ورفاقه حسب تعبيره.

ويصادف اليوم ذكرى انتفاضة 2 ديسمبر التي أشعلها الرئيس السابق علي عبد الله صالح ضد مليشيا الحوثي وانتهت بقتله.