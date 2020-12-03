شكرا لبحثكم عن خبر ”ذاكرة وطن.. عدن والعالم”.. الرئيس اليمني السابق "علي ناصر محمد" يصدر كتابا جديدا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر الرئيس اليمني السابق علي ناصر محمد، كتابه الجديد في ذكرى استقلال الجمهورية اليمنية بعنوان (ذاكرة وطن.. عدن والعالم).

ويتحدث الكتاب الصادر عن دار الفارابي في بيروت عن السياسة الخارجية لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 1967-1990م.

ويعد الكتاب الجزء الأخير من سلسلة كتب الرئيس "ذاكرة وطن" والتي صدر منها ثلاث كتب:

الأول: ذاكرة وطن.. عدن من الاحتلال إلى الاستقلال، الصادر عن دار الريس - بيروت.

والثاني: ذاكرة وطن.. جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 1967 - 1990م الصادر عن دار المدى - بغداد.

والثالث: ذاكرة وطن.. عدن والوحدة اليمنية الصادر عن دار الفارابي - بيروت.

وبحسب مصادر إعلامية يأمل الرئيس أن تكون هذه المذكرات إضافة مفيدة إلى المكتبة اليمنية والعربية وإلى الكتب التي صدرت عن تجربة الثورة والدولة والوحدة في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ومرجعاً سياسياً وتاريخياً وثقافياً لكل باحث وقارئ.

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