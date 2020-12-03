تدمير مدفعية ميليشيا الحوثي التي كانت تقصف المدنيين في الدريهمي بالحديدة

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يزيد بن سلمان - شبوة - دمّرت القوات المشتركة مرابض مدفعية تابعة لمليشيات الحوثي الموالية لإيران استهدفت القرى السكنية في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن، اليوم الأربعاء.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية للمركز الاعلامي لألوية العمالقة أن القوات المشتركة تمكنت من تحديد مصادر القصف للمليشيات واستهدفتها بالأسلحة المناسبة محققة إصابات مباشرة ودمرت مرابض مدفعية موقعة قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وخسائر مادية فادحة.

وفي ذات السياق أكدت المصادر نفسها أن القوات المشتركة تمكنت من إخماد مصادر نيران حوثية استهدفت منازل ومزارع المواطنين في مناطق متفرقة من الدريهمي بصورة هستيرية وكثيفة.

وتواصل المليشيات الحوثية ارتكاب الخروقات والانتهاكات اليومية في إطار تصعيدها الواسع الذي تمارسه جنوب محافظة الحديدة في ظل تخاذل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

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