شكرا لبحثكم عن خبر صحيفة هندية : الحوثيون يطلبوا فدية مالية مقابل الإفراج عن هنود اختطفوهم قبل 10 أشهر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت الصحيفة الهندية "ذا اينديان اكسبرس" إن الحوثيين يحتجزون أكثر من 20 بحارا هنديا، وبنجاليا، منذ فبراير العام الجاري.

وأضافت الصحيفة، أن المعتقلين هم طاقم مكون من ثلاث سفن كانت متجهة من سلطنة عمان إلى ميناء ينبع السعودي، قبل ان تتوقف مؤقتا قبالة الساحل اليمني، بسبب سوء الاحوال الجوية ليتم اعتقال البحارة من جانب سلطة الحوثيين، ووضعهم في أربع غرف فندقية بصنعاء، حسب مانقلت وسائل اعلام يمنية عن الصحيفة الهندية.

و حسب الصحيفة الهندية، يطالب الحوثيون بفدية قدرها 200 ألف ريال عماني من أصحاب السفن.

وقال أحد المعتقلين للصحيفة عبر الواتساب: "منذ ذلك الحين، كانوا مراوغين".

وقام مسؤولو السفارة الهندية الذين قدموا من جيبوتي بزيارة المعتقلين قبل أربعة أشهر وتكفلوا بكافة الخطوات من أجل إطلاق سراحهم.

وقالت الصحيفة، إن مسؤولي السفارة الهندية يحاولون نقل المحتجزين من منطقة يسيطر عليها المتمردون إلى مكان تسيطر عليه الحكومة لتسهيل إطلاق سراحهم.