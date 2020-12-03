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يزيد بن سلمان - شبوة - الجيش الوطني يشن هجوما واسعا على مواقع مليشيا الحوثي في جبهة المخدرة غرب مأرب قالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش الوطني اليوم مسنودا بالقبائل تشن هجوما واسعا على مواقع مليشيا الحوثي في جبهة المرة غرب محافظة مأرب. ووفقا للمصادر فإن الجيش الوطني مهد للزحف بقصف مدفعي على الحوثيين. وكان الجيش الوطني قد حقق تقدما بسيطا في المعارك الأخيرة مع المليشيا الحوثية بجبهة المخدرة. وفشلت مليشيا الحوثي في تحقيق أي تقدم بعد أشهر من الزحوفات الواسعة لتجبر على الدفاع.

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