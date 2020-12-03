شكرا لبحثكم عن خبر السعودية تؤكد المضي لحل سياسي شامل في اليمن وتنفيذ اتفاق الرياض والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن مجلس الوزراء السعودي، تجديد تأكيده حرص المملكة العربية السعودية على تحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني. كما أكد المضي قدما لتنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز السلام والاستقرار، والتوصل إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث، وجهود التحالف السياسية والعسكرية والأمنية والإغاثية والتنموية لليمن. جاء ذلك خلال جلسة للمجلس، عبر الاتصال المرئي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز ملك السعودية استعرض فيها جملة من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليميا ودوليا. وتقود السعودية تحالف عربي لاستعادة الشرعية في اليمن منذ 26 مارس 2015.

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