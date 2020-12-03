شكرا لبحثكم عن خبر المسنون يواجهون مصيرين حتميين في ظل كوارث الحرب في اليمن والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر محلية أن المسنين في اليمن هم الفئة الأكثر تضرراً من الكوارث التي حلت بفئات المجتمع اليمني جراء الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من خمس سنوات.

وقال سكان محليون في صنعاء أن المسنين فقدوا مرتبات تقاعدهم ليجدوا أنفسهم مجبرين على العمل في مهن شاقة لتأمين لقمة العيش وإعالة أسرهم .

وأشاروا إلى أن الحرب في اليمن غيرت الموازين فهناك من فقد عمله وتوقفت مستحقاته بسبب ظروف الحرب فلجأء للأعمال اليدوية الشاقة وآخرون عادوا للعمل بعد أن أحيلوا للتقاعد فيعملون بمهن شاقة وبالكاد يستطيعون من خلالة تأمين لقمة العيش.

وتشهد اليمن في ظل حرب قائمة منذ أكثر من خمسة أعوام، ظروفاً معيشية سيدة مع تفاقم الأزمات الإقتصادية وإنهيار كارثي للعملة المحلية في ظل حكم ميليشي دمر أركان الدولة وعملها المؤسساتي.