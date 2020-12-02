"ابن سينا النموذجية" تفتتح معرض الوسائل التعليمية يوم غد الخميس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 ديسمبر 2020

الخليج 365 - المكـلا

تستعد ثانوية ابن سينا النموذجية بالمكلا، لافتتاح معرض الوسائل التعليمية المقام داخل قاعات مبنى الثانوية يوم غدا الخميس 3 ديسمبر/كانون الأول.

وياتي افنتاح المعرض ضمن الانشطة المدرسية التي تقيمها ادارة التربية والتعليم بمديرية المكلا في خططها للانشطة اللاصفيه لهذا العام، بعد ان بدأت الانشطة بالمسابقات الرياضية والمنهاجية لتاتي معارض الوسائل التعليمية تتويجا وختاما لتلك الانشطة.

وتفاعل قبل الطلاب للمشاركة في المعرض، لتقديم مشاركاتهم في مجال الوسائل التعليمية وابراز هوايتهم ومشاركاتهم.

وعبر الاستاذ عارف باشراحيل، المشرف العام للمعرض، عن ارتياحه من مستوى المشاركة والاعداد الذي رعته ادارة المدرسة وقدمت لانجاحه كل التسهيلات والدعم.

وعدد باشراحيل مجالات الوسائل التعليمية وتنوعها مابين وسائل ملصقات وتجارب ودروس محوسبة خلال شاشات عرض خاصة.