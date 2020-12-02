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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تسجل حالة وفاة و268 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 ديسمبر 2020
أعلنت وزارة الصحة في دولة الكويت اليوم الأربعاء تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد19-"، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء المرض إلى.882
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، اليوم، إنه تم تسجيل 268 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 143 ألفا و 260 .
وأشار المتحدث إلى وجود 79 مصابا يتلقون الرعاية الطبية بوحدات العناية المركزة.
وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 509 مصابين تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت إلى 138 ألفا و134 حالة.
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