البحسني والخنبشي يفتتحان ويضعان حجر الأساس لـ 9 مشاريع في حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 ديسمبر 2020

الخليج 365 - المكـلا

المكلا/ 2 ديسمبر 2020 / المكتب الاعلامي للمحافظ

افتتح نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم أحمد الخنبشي، ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، 5 مشاريع ووضعا حجر الأساس ل 4 مشاريع في المجال العسكري والأمني، بمناسبة احتفالات بلادنا بالذكرى الـ53 لعيد الاستقلال الوطني الـ30 من نوفمبر.

ووقع المحافظ البحسني في سياق الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية المجيدة على عدد 11 عقداً لمعالجة الأضرار في قطاعات الطرق والجسور والسدود في المديريات الغربية ومديريات الضليعة ودوعن وغيل باوزير وغيل بن يمين وأرياف المكلا.

وأكد نائب رئيس الوزراء أهمية هذه المشاريع في تطوير البنية التحتية للقطاع العسكري والأمني ومعالجات الأضرار في مديريات المحافظة، مشيداً بجهود السلطة المحلية بحضرموت في العمل المتواصل لاقامة مشاريع خدمية وتنموية في جميع القطاعات، معرباً عن ارتياحه للمشاريع التي جرى افتتاحها ووضع حجر الأساس لها بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال الوطني.

بدوره أوضح محافظ حضرموت أن قيادة السلطة بالمحافظة افتتحت ووضعت حجر الأساس لمشاريع حيوية مهمة في القطاعين العسكري والأمني، في سياق سعي قيادة السلطة بالمحافظة وقيادة المنطقة العسكرية الثانية لتطوير وتأهيل القطاعين العسكري والأمني، وتطوير كلية الشرطة ومدرسة التدريب القتالي والبنية التحتية لقيادة المنطقة العسكرية الثانية والألوية والوحدات العسكرية والأمنية.

وأكد المحافظ البحسني أن هذه المشاريع تأتي برعاية كريمة من فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي، ضمن اهتماماته بمحافظة حضرموت.

رافق المحافظ، عدد من اعضاء مجلسي النواب والشورى، ووكلاء المحافظة والوكلاء المساعدين، والقادة العسكريين والأمنيين ومديري عدد من المرافق الحكومية.