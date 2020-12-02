شكرا لبحثكم عن خبر المحافظ لملس يبحث مع رئيس مؤسسة التأمينات الاجتماعية جُملة من القضايا المتعلقة بعمل المؤسسة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - خاص

التقى محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس بمكتبه بديوان المحافظة، اليوم الأربعاء، أحمد صالح سيف رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وكُرّس اللقاء لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بنشاط وعمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مركزها الرئيسي بالعاصمة عدن.

وفي اللقاء استعرض سيف جُملة من أنشطة وخدمات المؤسسة وعلاقتها مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وأبرز المعوقات والتحديات التي تواجهها، خاصة تلك التي ترتبت على عملية نقل مركز المؤسسة من صنعاء إلى العاصمة عدن.

وأشار سيف إلى أن من بين الصعوبات التي تواجهها المؤسسة، عدم التزام بعض اصحاب الاعمال والجهات المعنية في تنفيذ احكام المادة 86 من قانون المؤسسة رقم 26 لسنة 1991 ، حيث ان مقتضى هذه المادة تشترط حصول اصحاب الاعمال والمؤمن عليهم على البطاقة التأمينية سارية المفعول كشرط اساسي من شروط قبول معاملتهم لدى الجهات المختصة المعنية بقطع التراخيص او تجديدها لمزاولة الاعمال التجارية او المهنية.

وتطرق اللقاء إلى مشكلة الأرضية المملوكة للمؤسسة في منطقة العريش والتي تعرضت للاعتداء، حيث وجّه المحافظ الجهات الأمنية بسرعة التحرك وضبط المعتدين وتمكين المؤسسة منها.

وفي ختام الاجتماع أكد محافظ العاصمة، دعم السلطة المحلية الكامل لمؤسسة التأمينات، والعمل على تذليل أي صعوبات تواجه عملها وأنشطتها المختلفة في العاصمة.

حضر اللقاء فيصل الشعيبي مدير عام التدريب بمؤسسة التأمينات الاجتماعية.