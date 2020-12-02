عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي خلال مواجهات مع الجيش في الجوف

الأربعاء 2 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ الجوف

قتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية وجرح آخرون في مواجهات مع القوات الحكومية مسنودة من المقاومة الشعبية، شرقي محافظة الجوف (شمال شرقي اليمن).



وأفاد مصدر عسكري بأن العشرات من عناصر المليشيا الحوثية سقطوا بين قتيل وجريح، اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020م، في مواجهات عنيفة خاضتها ضدهم القوات الحكومية والمقاومة الشعبية في عدد من جبهات شرقي مدينة الحزم عاصمة المحافظة.

بالتزامن، استهدفت مقاتلات التحالف العربي بعدة غارات جوية، مواقع وتجمعات وآليات تابعة لمليشيا الحوثي في مناطق مختلفة شرقي المدينة نفسها، وفق المصدر.

وأسفرت الغارات عن دك تحصينات حوثية وتدمير آليات عسكرية تابعة لها، بالإضافة إلى قتل وجرح عدد من عناصر المليشيا.

وأشار المصدر إلى أن المليشيا الحوثية تكبَّدت خسائر فادحة بشريا وعسكريا في مختلف الجبهات، تزامنت مع تصعيدها العسكري وانتهاكاتها الإنسانية بحق المدنيين في مناطق المواجهات.