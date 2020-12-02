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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل 6 عناصر حوثية بينهم قيادي ميداني في كمين شرقي الضالع الأربعاء 2 ديسمبر 2020 الخليج 365 ـ الضالع أكد مصدر ميداني في ألوية العمالقة مصرع ستة عناصر من ميليشيات الحوثي بينهم قيادي ميداني وجرح آخرين، في كمين محكم نصبته وحدة من قوات العمالقة بمديرية جبن شرق محافظة الضالع (جنوبي اليمن).

وقال المصدر إن قوات من اللواء الخامس عمالقة نجحت في نصب كمين محكم لمجموعة من عناصر الميليشيا المدعومة من إيران في منطقة نعوه بمديرية جبن. وأكد المصدر مقتل 6 عناصر حوثية بينهم القيادي الميداني المدعو "أبو علي الديلمي" وجرح آخرين واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة كانت بحوزتهم.

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