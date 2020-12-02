عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الطقس المتوقع في المحافظات اليمنية خلال الـ72 ساعة المقبلة

الأربعاء 2 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليمنية نشرتته اليومية لأحوال الطقس المتوقع خلال الــــ72ساعة اللاحقة للفترة من 2020/12/03م الى 2020/12/05م في مختلف مناطق الجمهورية اليمنية.



النشرة توقعت أن تشهد المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية طقساً صحواً الى غائم جزئيا وبارد نسبيا اثناء الليل والصباح على محافظات (صعده ، عمران ، صنعاء ، ذمار والبيضاء) , الفرصة لاتزال مهيئة لهطول امطار متفاوتة الشدة و متفرقة قد يرافقها الرعد احياناَ على اجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية واجزاء من الهضاب الداخلية والمرتفعات المحاذية لسهل تهامة واحتمال تشكل الشابورة المائية أو الضباب على اجزاء من المنحدرات الجبلية لمحافظات ( تعز – لحج – إب – ريمة – المحويت وحجة).

ولفتت النشرة إلى أن الطقس في المناطق الصحراوية سيكون صحواً الى غائم جزئيا، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للاتربة والرمال.

فيما ستشهد المناطق الساحلية اجواء صحوة الى غائمة جزئياً على معظم سواحل البلاد مع إمكانية هطول امطار متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية وأجزاء من السواحل الغربية.

وأضافت أن آرخبيل سقطرى ستشهد اجواء غائمة جزئياً إلى غائمة مع احتمال هطول امطار متفاوتة الشدة ، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة.