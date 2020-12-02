شكرا لبحثكم عن خبر ”طارق صالح” يعلن تمسكه بثلاثة أنواع من الاسلحة لاستعادة صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، عضو قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي، قائد قوات المقاومة الوطنية "حراس الجمهورية"، مساء اليوم الثلاثاء، تمسكه بثلاثة أنواع من الاسلحة لاستعادة صنعاء.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر"، تابعها "المشهد اليمني"، "إن ديسمبر سيبقى ذكرى والتزام"؛ في اشارة الى انتفاضة الثاني من ديسمبر التي اشعلها الرئيس الراحل علي عبدالله صالح في صنعاء سنة 2017.

وأضاف: "صوت في عقل وروح كل يمني يذكر بالثورة التي واجهت الكهنوت والطغيان في عقر سطوته وسلاحه".

وتابع: "لم يكن معنا سوى الشجاعة والوطنية والايمان، وهي اسلحتنا التي لن نتنازل عنها حتى استعادة "صنعاء" مهما كانت التضحيات".

وختم تغريدته قائلا: " لن ننسى شهدائنا وأسرانا من أطلق سراحه ومن لايزال".

وكان نشطاء أكدوا على ان انتفاضة الثاني من ديسمبر التي دعا لها الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، في العام 2017، هي آخر هداياه للشعب اليمني، والتي اضاعها ولم يستغلها لدحر مليشيا الحوثي التي نهبت ودمرت مقدرات الوطن والشعب.