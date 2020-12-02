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شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالصور.. غرس 30 ألف شجرة في مدينة مأرب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تمكن صندوق النظافة والتحسين بمحافظة مأرب، من غرس 30 الف شجرة شملت شوارع وأحياء ومداخل المدينة خلال الثلاثة الاعوام الماضية.
وقال المدير التنفيذي للصندوق"محمد عطيه" ، أن الصندوق أنجز المرحلة الثالثة من المراحل الأربع التي دشنها محافظ مأرب اللواء "سلطان العرادة" في أكتوبر 2017 ،ضمن خطة التشجير ، فيما يجري العمل على إنجاز المرحلة الرابعة لغرس 30 الف شجرة جديدة.
وأوضح عطيه، أن الخطط والمشاريع المستقبلية التي ستشهدها مأرب خلال العام المقبل، تتمثل في إنشاء بوابات للمداخل الرئيسة للمدينة ، وحدائق عامة ومجسمات في الشوارع والجولات .
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