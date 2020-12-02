شكرا لبحثكم عن خبر رئيس حكومة الحوثيين "بن حبتور" يهدد بالزحف العسكري نحو عدن.. (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - هدد القيادي الجنوبي الموالي لمليشيا الحوثي والمعين رئيسا لحكومتها غير المعترف بها، عبدالعزيز بن حبتور، اليوم الثلاثاء، بالزحف العسكري على العاصمة المؤقتة عدن وباقي المدن الجنوبية.

وأوضح بن حبتور في كلمة له خلال فعالية أقيمت بصنعاء بمناسبة ذكرى جلاء أخر جندي بريطاني في 30 نوفمبر 1967، أن ما يسمى "الجنوب العربي" مشروع إستعماري أسقطه ثوار 14 أكتوبر الذين أجبروا بريطانيا على مغادرة جنوب اليمن وطي مشاريعها الاستعمارية.

وأشار الى أن المرتبطين بهذا المشروع الاستعماري ليسوا سوى "مرتزقة"، يفتقدون لأبسط قراءة للتاريخ اليمني وأسباب الإستقلال ونجاح ثورة أكتوبر؛ في اشارة الى قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي المنادية بالانفصال، وتأسيس مايسمى دولة الجنوب العربي.

يأتي ذلك في سياق، خطة حوثية جديدة لاجتياح المحافظات اليمنية الجنوبية بعد انكسارها على تخوم مارب الحضارة والتاريخ، على وقع ضربات موجعة للجيش اليمني المسنود برجال القبائل ومقاتلات التحالف العربي.

*مواقع