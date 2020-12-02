بالتزامن مع اعتذارها عن صرف الراتب.. مليشيا الحوثي تعتمد 40 ألف دولار يومياً للحاكم العسكري إيرلو

شكرا لبحثكم عن خبر بالتزامن مع اعتذارها عن صرف الراتب.. مليشيا الحوثي تعتمد 40 ألف دولار يومياً للحاكم العسكري إيرلو والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر خاصة لـ"المشهد اليمني" أن مليشيا الحوثي اعتمدت مبلغ 40 ألف دولار يومياً كنفقات خاصة بالحاكم العسكري الإيراني حسن إيرلو الذي أرسلته طهران إلى صنعاء تحت مسمى سفير لها لدى المليشيا.
وقالت المصادر"إن المليشيات الحوثية جعلت المبلغ تحت تصرف القيادي في الحرس الثوري حسن إيرلو الذي يقيم في فندق موفنبيك بالعاصمة صنعاء، وأن مكتب إيرلو عمل إخلاءات بمبلغ مليون ومائتين ألف دولار، وهو مايعادل 720 مليون ريال بسعر صرف صنعاء.
وتتناقض هذه النفقات التي خصصتها المليشيا لحسن إيرلو مع وظيفته المعلنة من قبل نظام الملالي بأنه سفير لهم في صنعاء، حيث تقتضي الاعراف الدبلوماسية أن نفقات السفارات تتحملها دولهم، وهذا يتناقض تماما مع طبيعة المهمة المعلنة لإيرلو في صنعاء.
يذكر أن هذه النفقات الحوثية الباهظة على الحاكم العسكري الإيراني جاءت بالتزامن مع إعلان مليشيا الحوثي على لسان مهدي المشاط المعين من زعيم المليشيا رئيسا للحوثيين اعتذارها عن صرف نصف الراتب الذي كانت تصرفه كل أربعة أشهر.
وبرر المشاط" عدم قدرتهم على دفع نصف الراتب الربعي بتفشي وباء كورونا التي أعلنت المليشيا في وقت سابق عدم انتشاره في المحافظات المحتلة من قبلها
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