شكرا لبحثكم عن خبر محكمة يمنية تحسم قضية قتل شابة حاملة ذبحاً بعد مضي عام على وقوعها والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - من المقرر أن تحسم محكمة يمنية، غدا الاربعاء، قضية قتل شابة حاملة ذبحاً بعد مضي عام على وقوعها، بمديرية تريم، محافظة حضرموت؛ وفقا لوسائل إعلام محلية.

وذكرت بأن محكمة تريم الابتدائية ستعقد جلستها السادسة، غداً الأربعاء، برئاسة القاضي محمد علي سعيد بن طالب، رئيس المحكمة، في قضية قتل الشابة أنفال سالم عبيد القريشي.

وقتلت الشابة أنفال القريشي، 18عاماً، في نهاية ديسمبر من العام المنصرم، ذبحاً وهي حامل، في منطقة عينات، مديرية تريم بوادي حضرموت.

ويتابع المواطنين بالمديرية بترقب هذه الجلسة، كونها مخصصة للنطق بالحكم بحق المتهمين بارتكاب الجريمة.