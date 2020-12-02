شكرا لبحثكم عن خبر معارك عنيفة وخسائر فادحة لميليشيا الحوثي في الحزم بالجوف ”تفاصيل” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تتكبد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في محافظة الجوف خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

وقتل وأصيب العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم الثلاثاء، في مواجهات مع أبطال الجيش الوطني والمقاومة وغارات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية شرقي محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد.

ودارت مواجهات عنيفة بين أبطال الجيش والمليشيا في عدة جبهات قتالية شرقي مدينة الحزم، فيما شنت مقاتلات التحالف غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات تابعة لمليشيا الحوثي في مناطق مختلفة شرقي المدينة.

وأسفرت المواجهات وغارات التحالف عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية، إضافة إلى تكبيدها خسائر كبيرة في العتاد والمعدات القتالية.