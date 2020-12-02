شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو : شاهد طاقة كبيرة يتم إهدارها في مأرب ودعوات لاستغلالها والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أظهر فيديو مصور لحظات اشتعال كميات كبيرة من الغاز في شركة صافر لانتاج الغاز بمحافظة مأرب.

وقال الدكتور عبدالرزاق الخراز أن هذه الانبعاثات الناتجة عن احتراقات الغاز في شركة صافر بمحافظة مأرب تتسبب بتلوث كبير للبيئة.

ودعا الخراز في تغريدة على حسابه في تويتر رصدها المشهد اليمني إلى استغلال الغاز المشتعل وعمل محطات كهرباء غازية لتزويد مديريات مأرب التي تعاني من انعدام الكهرباء فيها.

وأشار إلى أن هذه العملية تساعد في التقليل من التلوث البيئي كما أنها تساعد على توفير مبالغ مالية كبيرة تصرف في شراء وتركيب محطات الطاقة المشتراه.

وتعاني مديريات في محافظة مأرب من انعدام تام للكهرباء في حين تتواجد أكبر محطة كهربائية يمنية في محافظة مأرب.

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